Stand: 24.07.2024 12:04 Uhr Robert-Gernhardt-Preis geht an Martin Piekar und Christina Griebel

Die Autoren Christina Griebel und Martin Piekar erhalten den Robert-Gernhardt-Preis 2024. Beide arbeiteten aktuell an Texten, in deren Zentrum die Familie als Quelle von Konflikten und Vergebung, Schweigen und geteilten Erinnerungen stehe, teilte das Hessische Kunst- und Kulturministerium in Wiesbaden mit. Die Preisträger teilen sich das von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) gestiftete Preisgeld in Höhe von 24.000 Euro. Der Preis wird am 19. September in Frankfurt verliehen. | Sendebezug: 24.07.2024 12:40 | NDR Kultur