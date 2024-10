Stand: 16.10.2024 13:45 Uhr Restaurierung: Lütkemüller-Orgel in Waren klingt wieder romantisch

Die Friedrich-Hermann-Lütkemüller-Orgel aus dem Jahr 1856 in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird am 31. Oktober um 14 Uhr in einem feierlichen Festgottesdienst gespielt und damit wieder eingeweiht, wie die Kirchengemeinde am Mittwoch in Waren mitteilte. Das Instrument in der evangelischen Georgenkirche ist seit September 2023 für rund 350.000 Euro restauriert worden. Die Orgelbaufirma Wegscheider aus Dresden habe dem Instrument dadurch den ursprünglichen romantischen Charakter aus dem 19. Jahrhundert zurückgegeben. Durch Veränderungen in den 1950er bis 1980er-Jahren war dieser spezielle Klang den Angaben nach verloren gegangen. | Sendebezug: 16.10.2024 16:30 | NDR Kultur