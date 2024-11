Stand: 20.11.2024 11:11 Uhr Rekorderlös für Magritte-Gemälde bei Auktion in New York

Ein Gemälde des belgischen Künstlers René Magritte hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Das surrealistische Bild "Das Reich der Lichter" kam für mehr als 121 Millionen Dollar (rund 114 Millionen Euro) unter den Hammer, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Der bisherige Rekord für ein Werk von Magritte, der vor zwei Jahren mit 79 Millionen Dollar aufgestellt wurde, wurde damit deutlich übertroffen. Das nun verkaufte Werk stammt aus der Kunstsammlung der New Yorker Innenarchitektin Mica Ertegun, die mit dem Gründer der Plattenfirma Atlantic Records, Ahmet Ertegun, verheiratet und Ende 2023 gestorben war. | Sendebezug: 20.11.2024 10:05 | NDR Kultur