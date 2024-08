Stand: 06.08.2024 06:45 Uhr Regisseur David Lynch will trotz Erkrankung weiterarbeiten

Der US-Starregisseur David Lynch möchte sich trotz einer unheilbaren Krankheit nicht vom Filmgeschäft verabschieden. Als langjähriger Raucher sei er an einem Lungenemphysem erkrankt, teilte der 78-Jährige am Montag über den Nachrichtendienst X mit. Vor zwei Jahren habe er mit dem Rauchen aufgehört. Er sei glücklich und denke nicht daran, in Rente zu gehen. Lynch hat Kultklassiker wie "Eraserhead", Blue Velvet" und die Mystery-Serie "Twin Peaks" geschaffen und drehte in den vergangenen Jahren auch Kurzfilme und schrieb Drehbücher. | Sendebezug: | 01.02.2024 06:30 | NDR Kultur