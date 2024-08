Stand: 13.08.2024 07:40 Uhr Regionalbischöfin Bahr fordert mehr gute christliche Popsongs

Die evangelische Regionalbischöfin Petra Bahr plädiert für mehr gute christliche Popsongs in den Kirchen. "Es braucht Lieder, die es bis unter die Dusche schaffen, aber auch Songs, die ihre große Kraft in der Stille entwickeln", sagte Bahr mit Blick auf den bevorstehenden "Popkonvent '24" der hannoverschen Landeskirche. Zum Popkonvent treffen sich Musiker, Kirchenleitende sowie interessierte Profis und Laien vom 16. bis 18. August in Burgdorf bei Hannover. Schon Martin Luther habe die populäre Musik seiner Zeit aufgegriffen, betonte die Theologin. | Sendebezug: | 13.08.2024 07:40 | NDR Kultur