Stand: 14.06.2024 11:07 Uhr R.E.M. erstmals wieder in Originalbesetzung aufgetreten

Erstmals seit 2007 ist die Alternative-Rock-Gruppe R.E.M. bei einer Gala in New York zu viert aufgetreten - mit einem ihrer größten Hits, "Losing My Religion", in einer Akustikversion. Bei der Inaugurationsgala der Songwriters Hall of Fame wurden neben R.E.M auch die Country-Sängerin Hillary Lindsey, der R&B-Produzent Timbaland, der Musicaltexter Dean Pitchford, das Steely-Dan-Duo Donald Fagen und Walter Becker in die Songwriting-Ruhmeshalle aufgenommen. R.E.M. gründeten sich 1980. Zu den größten Hits gehört neben "Losing My Religion" auch "Shiny Happy People". | Sendebezug: | 14.06.2024 10:10 | NDR 2