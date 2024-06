Stand: 13.06.2024 07:45 Uhr Quincy Jones und Juliet Taylor erhalten Ehren-Oscars

Der Musikproduzent Quincy Jones und die Casterin Juliet Taylor werden am 17. November mit Ehren-Oscars ausgezeichnet, wie die Oscar-Akademie am Mittwoch bekannt gab. Der 91-jährige Jones zählt zu den erfolgreichsten Produzenten der Musikgeschichte, komponierte Filmmusik und arbeitete an TV-Serien mit. 1982 produzierte er Michael Jacksons Hit-Album "Thriller". Taylor stellte als Casterin die Besetzung für über hundert Filme zusammen, darunter "Der Stadtneurotiker", "Taxi Driver" und "Schindlers Liste". Sie arbeitete mit Regie-Größen wie Nora Ephron, Woody Allen, Martin Scorsese und Steven Spielberg.