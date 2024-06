Stand: 28.06.2024 12:16 Uhr Premiere: Martha Argerich Steinway Preis für Anton Gerzenberg

Seit dem 20. Juni läuft in Hamburg das Martha Argerich Festival. In diesem Jahr wird zum ersten Mal der von Steinway & Sons gestiftete Martha Argerich Steinway Preis verliehen. Er geht an den Pianisten Anton Gerzenberg, der im Verlauf des diesjährigen Festivals bereits zweimal zu erleben war. Der gebürtige Hamburger ist spätestens seit seinem ersten Preis beim 15. Concours Géza Anda in Zürich 2021 in der Musikwelt bekannt. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Festival-Abschlusskonzertes am 30. Juni ab 11:00 Uhr im Großen Saal der Elbphilharmonie statt. | Sendebezug: | 28.06.2024 11:20 | NDR Kultur