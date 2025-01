Stand: 26.01.2025 06:05 Uhr Peter-Huchel-Preis geht an Lyrikerin Olga Martynova

Die Poetin Olga Martynova bekommt in diesem Jahr den mit 15.000 Euro dotierten Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik. Damit werde ihr Gedichtband "Such nach dem Namen des Windes" als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2024 gewürdigt. Die Auszeichnung wird am 3. April der Lyrikerin in Staufen überreicht. Preisstifter sind der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg. | Sendebezug: 26.01.2025 09:50 | NDR Kultur