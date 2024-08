Stand: 02.08.2024 16:22 Uhr "Pavillon der Stimmen" wird neuer Denk-Ort in Hamburg

Als Denk-Ort für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt hat sich in Hamburg der Entwurf "Pavillon der Stimmen" durchgesetzt. Das Studio Other Spaces von Sebastian Behmann und Ólafur Elíasson hat sich damit im Wettbewerb von 14 Teilnehmenden behauptet, wie die Kulturbehörde am Freitag mitteilte. Der "Pavillon der Stimmen" werde aus einem Ring aus bunten Glasfliesen mit zwölf Metern Durchmesser bestehen, in dem Stimmen aus den LSBTIQ-Communitys hörbar gemacht werden. Er könne für Versammlungen und zum Gedenken genutzt werden. Dafür stehe ein Gesamtbudget von bis zu 300.000 Euro zur Verfügung. | Sendebezug: | 03.08.2024 08:30 | NDR Kultur