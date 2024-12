Stand: 07.12.2024 14:11 Uhr Papst empfängt Filmkomponist Hans Zimmer

Papst Franziskus hat die Mitwirkenden des "Konzerts mit den Armen" empfangen, die am Samstagabend im Vatikan auftreten werden. Stargast ist der deutsch-amerikanische Filmkomponist und Oscar-Preisträger Hans Zimmer, der in der Vatikanischen Audienzhalle sprechen und dirigieren wird. Unter den rund 8.000 Besuchern sind etwa 3.000 sozial benachteiligte Menschen. "Ich danke allen Künstlern, insbesondere Maestro Hans Zimmer, für seine besondere Beteiligung", sagte der Papst bei der Audienz am Samstagmorgen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie sich dafür entschieden haben, an diesem Ereignis mit Menschen in Not teilzunehmen." | Sendebezug: 07.12.2024 12:40 | NDR Kultur