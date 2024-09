Stand: 03.09.2024 07:18 Uhr Niedersächsischer Literaturpreis geht an Biller und Gneuß

Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs zeichnet den Schriftsteller Maxim Biller und die Schriftstellerin Charlotte Gneuß mit dem Niedersächsischen Literaturpreis 2024 aus. Biller erhält den Nicolas-Born-Preis; der Nicolas-Born-Debütpreis geht an Gneuß. "Mit großem erzählerischem Können beschäftigen sie sich in ihren Texten immer wieder mit Fragen nach Identität und Herkunft und greifen damit Themen von herausragender Aktualität auf", so Mohrs. Die Preisverleihung wird am 27. November in Hannover stattfinden. Beide Preise sind mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. | Sendebezug: | 03.09.2024 07:10 | NDR Kultur