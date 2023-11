Stand: 21.11.2023 12:19 Uhr Niederdeutscher Bühnenbund plant 2024 Theaterfestival "op Platt"

Die Niederdeutschen Theatertage in Molfsee bei Kiel sind nach 30 Jahren Geschichte und werden im kommenden Jahr von einem landesweiten Theaterfestival "op Platt" abgelöst. Wie der Niederdeutsche Bühnenbund in Schleswig-Holstein am Dienstag mitteilte, feiern vom 25. April bis zum 4. Mai unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zehn Bühnen die plattdeutsche Sprache. Die Eröffnung soll am 25. April um 19.30 Uhr in der Stadthalle Neumünster stattfinden. Weitere Spielorte sind Ahrensburg, Flensburg, Elmshorn, Kiel, Lübeck, Schleswig, Rendsburg und Süsel (Ostholstein). Auf dem Programm stehen Musiktheater, Schauspiel, Comedy oder Sketche. | Sendebezug: | 21.11.2023 12:10 | NDR Kultur