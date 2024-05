15.000 Bläser spielen gemeinsam beim Posaunentag in Hamburg Stand: 02.05.2024 16:07 Uhr Posaunenchöre aus ganz Deutschland reisen nach Hamburg, um vom 3. bis 5. Mai gemeinsam beim Deutschen Evangelischen Posaunentag zu spielen - ein großes Fest mit viel Programm für die Öffentlichkeit.

von Paul Dohna

1.604 Posaunenchöre machen sich am ersten Wochenende im Mai auf den Weg nach Hamburg, darunter viele aus Bayern, Baden-Württemberg oder Westfalen. Sie haben einige Stücke eigens für diesen Anlass geprobt und spielen sie dann gemeinsam mit rund 15.000 anderen Bläserinnen und Bläsern.

Außergewöhnliches Gemeinschaftserlebnis

Es wird eine außergewöhnliche Erfahrung, wenn so viele ehrenamtliche Musikerinnen und Musiker gemeinsam einen Gottesdienst feiern, sagt der künstlerische Leiter des Posaunentages Daniel Rau. "Wir sprechen da auch vom 'Flächengold', wenn alle am Schluss ihre Instrumente hochhalten." Der Posaunentag sei etwas Gemeinschaftliches. Es bedeute, dass über die Generationen hinweg musiziert werde. "Da musiziert der Großvater mit dem Enkel. Es ist durchgängig durch alle beruflichen Schichten. Dass ist glaube ich ein ganz familiäres musikalisches Ereignis", betont Rau.

Hamburger Posauenenchöre begrüßen Gäste

Der Posaunentag beginnt am Freitag um 18 Uhr mit einem Eröffnungsgottesdienst auf der Moorweide. Die Hamburger Posaunenchöre begrüßen die Gäste danach noch mit einem Gastgeberkonzert, sagt Miriam Rottmeyer, die das Gastgeberkonzert dirigiert. "Das sind Teilnehmer aus allen Hamburger Posaunenchören, die zusammen seit einem halben Jahr darauf hin proben um zu zeigen: 'Was machen eigentlich die Posaunenchöre in Hamburg?', 'Was macht die Stadt Hamburg mit den Posaunenchören?' aber auch 'Was haben die Posaunenchöre in Hamburg schon an Stücken erlebt?', 'Was haben sie mit den Stücken und mit Komponisten erlebt?' - und das kommt alles am Freitagabend zum klingen."

Weitere Highlights sind die Serenade, also Abendmusik, auf der Jan-Fedder-Promenade am Samstag und der große Schlussgottesdienst im Stadtpark am Sonntag um 12 Uhr. Vom 3. bis zum 5. Mai bietet der Deutsche Evangelische Posaunentag insgesamt 180 verschiedene Konzerte. Beginn ist am 3. Mai um 18 Uhr auf der Moorweide.

