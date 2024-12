Stand: 18.12.2024 07:42 Uhr New York: Älteste bekannte Tafel der Zehn Gebote wird versteigert

Das Auktionshaus Sotheby's versteigert am Mittwoch in New York die älteste bekannte Steintafel mit den Zehn Geboten. Bei der etwa 1.500 Jahre alten Tafel mit dem althebräischen Text handle es sich um das einzige vollständig erhaltene Exemplar aus der spätbyzantinischen Periode, so das Auktionshaus. Sotheby's hofft auf einen Erlös von bis zu zwei Millionen US-Dollar, umgerechnet sind das etwa 1,9 Millionen Euro. Die 52 Kilogramm schwere und etwa 60 Zentimeter hohe Tafel wurde nach Angaben des Auktionshauses 1913 während Bauarbeiten für eine Bahnlinie an der Südküste Israels gefunden. | Sendebezug: 18.12.2024 06:30 | NDR Kultur