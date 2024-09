Stand: 02.09.2024 15:09 Uhr Neues "Sams"-Buch von Paul Maar erscheint am 13. September

"Das Mini-Sams ist weg" - so heißt der neue Band der weltbekannten Kinderbuchreihe über das Sams von Schriftsteller Paul Maar (86). Das Buch erscheint am 13. September und erzählt laut Verlag vom "kleinsten aller Samse, dem Mini-Sams", das plötzlich spurlos verschwinde. Eine wichtige Rolle spiele dabei eine geheimnisvolle Felsmauer am Rand einer Wiese. Autor Maar hat den zwölften Band der Reihe auch selbst illustriert. Die Geschichten vom Sams wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. | Sendebezug: | 02.09.2024 15:30 | NDR Kultur