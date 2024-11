Stand: 26.11.2024 07:44 Uhr Neuer Tatort-Kommissar in München: Carlo Ljubek

Seit 30 Jahren sind die Münchner Fernsehkommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic eine Institution beim "Tatort". Nach 100 gemeinsamen Fällen verabschieden sich die beiden übernächstes Jahr. Jetzt ist geklärt, wer auf Miroslav Nemec und Udo Wachtveit folgt: Carlo Ljubek ermittelt ab 2026 als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak. Zuletzt hat Ljubek die Hauptrolle in der Netflix-Serie "Schlafende Hunde" gespielt, im Kino war er mit dem Film "Alle, die du bist" zu sehen. Außerdem tritt er als Ensemble-Mitglied regelmäßig im Schauspielhaus auf - das nächste Mal am 30. November in "Die Gläserne Stadt". | Sendebezug: 26.11.2024 06:40 | NDR Kultur