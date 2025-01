Stand: 09.01.2025 17:03 Uhr Neuer Film von "Game of Thrones"-Autor kommt in die Kinos

Mit der TV-Serie "Game of Thrones" ist der Fantasyautor und US-Amerikaner George R. R. Martin weltberühmt geworden. Jetzt wurde erneut ein Werk von ihm verfilmt: "In the Lost Lands" kommt am 6. März in die Kinos. Inszeniert wird er von "Resident Evil"-Regisseur Paul W. S. Anderson. Der Film entführe das Publikum in eine dystopische Welt, die von Intrigen, Machtspielen und dem Kampf ums Überleben geprägt sei, beschreibt Constantin Film das actionreiche Fantasyabenteuer. Bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler sind Milla Jovovich ("Resident Evil") und Dave Bautista ("Dune 2"). | Sendebezug: 09.01.2025 12:00 | NDR Kultur