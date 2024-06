Stand: 05.06.2024 16:52 Uhr Netflix kündigt "Peaky Blinders"-Film mit Cillian Murphy an

Die Streaming-Plattform Netflix bringt einen "Peaky Blinders"-Film mit Oscar-Preisträger Cillian Murphy heraus. Der 48 Jahre alte gebürtige Ire spielt darin wie schon in der gleichnamigen BBC-Serie den Gangster Tommy Shelby, wie Netflix in einem Post auf X ankündigte. Die Story dreht sich um eine legendäre Straßengang in Englands zweitgrößter Stadt Birmingham in der Zeit zwischen der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg. Im Film soll die Geschichte bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs weitergeführt werden. Ab wann der Film verfügbar sein soll, verriet Netflix zunächst nicht. | Sendebezug: 05.06.2024 17:20 | NDR Kultur