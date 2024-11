Stand: 25.11.2024 08:55 Uhr Nestroy-Preis für Hamburger Antiken-Inszenierung

Die Antiken-Reihe "Anthropolis I-V" am Deutschen Schauspielhaus Hamburg ist in Österreich mit dem Nestroy-Theaterpreis als beste Aufführung im deutschsprachigen Raum im Jahr 2024 ausgezeichnet worden. In fünf Teilen erzählt Regisseurin Karin Beier darin die Geschichte vom Aufstieg und Fall der antiken Stadt Theben. Zwei Jahre dauerten die Proben für den insgesamt neunstündigen Theatermarathon. Mit dem vom Wiener Bühnenverein veranstalteten Nestroy-Preis werden seit dem Jahr 2000 herausragende Leistungen an den Wiener und den anderen österreichischen Bühnen ausgezeichnet. | Sendebezug: 25.11.2024 10:30 | NDR Kultur