Stand: 28.08.2024 16:57 Uhr Naturfilmfestival "Green Screen" macht Küstenschutz zum Thema

Das Naturfilmfestival "Green Screen" startet am 10. September in Eckernförde. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, beginnt es mit einer Podiumsdiskussion zum Küstenschutz, zu der der Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne), die Hamburger Geografin Beate Ratter und Ute Ojowski von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein eingeladen sind. Das Festival präsentiert 100 Vorführungen vom 11. bis 15. September. Im Kern steht der Wettbewerb um den besten Naturfilm des Jahren mit Preisen in 16 Wettbewerbskategorien. | Sendebezug: | 28.08.2024 14:30 | NDR 1 Welle Nord