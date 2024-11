Stand: 25.11.2024 09:04 Uhr Nach Kritik: Bob Geldof verteidigt Band-Aid-Kampagne

Der 73-jährige irische Popstar Bob Geldof hat kurz vor dem 40. Jahrestag der Erstveröffentlichung des Songs "Do They Know It's Christmas" seine Band die Live-Aid-Kampagne verteidigt: "Dieser kleine Popsong hat Millionen von Menschen am Leben erhalten", sagte er der irischen Zeitung "Sunday Times". Der ghanaische Rapper Fuse ODG wirft der Initiative vor, ein negatives Bild von Afrika in der Welt zu zementieren, das den Kontinent Wirtschaftswachstum, Tourismus und Investitionen koste. Am Montag wird ein Mix mit Stimmen aus dem Original von 1984 sowie den Neuauflagen von 2004 und 2014 zum ersten Mal im BBC-Radio zu hören sein. | Sendebezug: 25.11.2024 06:30 | NDR 2