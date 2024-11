Stand: 04.11.2024 09:15 Uhr Musiklegende Quincy Jones ist im Alter von 91 Jahren gestorben

Die Musiklegende Quincy Jones ist tot. Jones sei am Sonntagabend in seinem Haus in Bel Air in Los Angeles im Kreise seiner Familie gestorben, teilte sein Sprecher Arnold Robinson mit. Er arbeitete etwa mit Künstlern wie Michael Jackson ("Thriller"), Frank Sinatra, Paul Simon, Aretha Franklin und auch mit Will Smith für die Show "The Prince of Bel Air" zusammen. "Heute Nacht müssen wir mit gebrochenen Herzen die Nachricht mitteilen, dass unserer Vater und Bruder Quincy Jones verstorben ist", hieß es in der offiziellen Mitteilung der Familie. "Und obwohl es ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das große Leben, das er gelebt hat", zitiert die die britische Zeitung "The Guardian" in ihrer Onlineausgabe aus der Mitteilung. | Sendebezug: 04.11.2024 09:30 | NDR Kultur