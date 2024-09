Stand: 25.09.2024 12:06 Uhr Musical "Cats" kommt 2025 nach Deutschland zurück

Die Katzen von Andrew Lloyd Webber schnurren 2025 in vier Gastauftritten in Deutschland. Ab sofort sind Karten für die Shows in Düsseldorf, München, Frankfurt und Berlin erhältlich. Das Live-Unterhaltungs-Unternehmen ATG Touring in Mannheim teilte mit: "Ab April 2025 ist der Klassiker im englischen Original zu erleben - und das in der ebenso authentischen wie aufgefrischten Erfolgsproduktion vom Londoner Westend, die 2015 als 'Bestes Musical Revival' für den Laurence Olivier Award nominiert war." Leuchtende Augen, Schnurren, Fauchen, Mondlicht und ein Schrottplatz: "Cats" von Andrew Lloyd Webber wurde 1981 uraufgeführt und gilt als Revolution in der Musical-Welt - und als äußerst umstritten. Mehr als 73 Millionen Zuschauer in über 30 Ländern begeisterte das Musical bisher. Über 15 Jahre lief die Show auch in Hamburg. | Sendebezug: 25.09.2024 12:00 | NDR 2