Stand: 17.07.2024 17:08 Uhr Museums-Neubau in Greifswald: "Galerie der Romantik" feiert Richtfest

Sechs Monate nach Beginn des Baus zur neuen "Galerie der Romantik" hat das Pommersche Landesmuseum in Greifswald Richtfest gefeiert. In dem Neubau, der bisher nur ein Rohbau mit Dachdecke ist, soll später die Gemäldegalerie mit Werken des in Greifswald geborenen Malers Caspar David Friedrich neu präsentiert werden. "Caspar David Friedrich wäre mit Sicherheit überglücklich über diesen Museumsbau", sagte Museumsdirektorin Ruth Slenczka auf der Baustelle. Nur dank der Förderung vom Bund in Höhe von rund 6,7 Millionen Euro sei der Bau der Galerie möglich.

| Sendebezug: | 17.07.2024 18:30 | NDR 1 Radio MV