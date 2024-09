Stand: 17.09.2024 18:34 Uhr Museen Stade zeigen bisher unveröffentlichte Rembrandt-Grafiken

Im Kunsthaus Stade sind vom 28. September an erstmals Grafiken des niederländischen Künstlers Rembrandt van Rijn (1606-1669). Die Ausstellung "Rembrandt. Out of the Dark" zeige Werke aus allen seinen Schaffensperioden, teilten die Museen am Dienstag mit. Hinzu kämen Arbeiten von Zeitgenossen und Schülern. Die unveröffentlichten Radierungen stammten aus einer Privatsammlung, die die Besitzerin 2020 im Museum Rembrandthuis in Amsterdam auf ihre Echtheit prüfen ließ. Die Werke zeigten das für Rembrandt charakteristische Spiel von Hell und Dunkel, das durch viele dünne Linien und Radierung entstehe. | Sendebezug: 17.09.2024 18:35 | NDR Kultur