Stand: 04.10.2024 19:04 Uhr Miteigentümer Möhrle übernimmt Suhrkamp- und Insel-Verlag komplett

Beim traditionsreichen Suhrkamp-Verlag steht eine Änderung der Eigentümerstruktur bevor. Zum 1. November werde die Möhrle Group ihren bisherigen Anteil von 39 Prozent auf 100 Prozent aufstocken, teilte eine Sprecherin der Suhrkamp Verlag AG am Freitag am Verlagssitz in Berlin mit. "Dirk Möhrle wird damit alleiniger Inhaber der Verlage Suhrkamp und Insel", hieß es weiter. Die anderen bisherigen Eigentümer - die Siegfried und Ulla Unseld Familienstiftung sowie die Familie Ströher - ziehen sich den Angaben zufolge zum 31. Oktober als Aktionäre der Verlag AG zurück. | Sendebezug: 05.10.2024 06:40 | NDR Kultur