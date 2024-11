Stand: 15.11.2024 13:54 Uhr Mireille Mathieu: Abschiedskonzert in der Elbphilharmonie

Die französische Sängerin Mireille Mathieu kommt am 19. März für ein Zusatzkonzert nach Hamburg und wird in der Elbphilharmonie auftreten. Das Konzert in der "Elphi" soll das große Finale der eigentlich in Deutschland schon beendeten Abschiedstour der Sängerin sein. Die 78-Jährige mit dem Pagenkopf steht seit 60 Jahren auf der Bühne. "Ich freue mich unglaublich, 2025 in der Elbphilharmonie auftreten zu dürfen. Hamburg hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen", erklärte Mathieu. | Sendebezug: 15.11.2024 13:30 | NDR Kultur