Mehr als 80 Lesungen beim Göttinger Literaturherbst 2024

Prominente Autoren aus dem In- und Ausland stellen auch in diesem Jahr beim Göttinger Literaturherbst ihre neuen Bücher vor. Vom 18. bis 27. Oktober sind in Göttingen und Umgebung insgesamt 83 Lesungen und weitere Veranstaltungen geplant. Viele der angekündigten Autoren beschäftigen sich in ihren Sachbüchern und Belletristik-Titeln mit aktuellen politischen Konfliktthemen. Zum Auftakt am 18. Oktober stellen der Virologe Christian Drosten und der Journalist Georg Mascolo ihr Buch "Alles überstanden?" vor. In einer Doppel-Lesung von Sara Klatt und Joana Osman geht es um den Nahost-Konflikt und mögliche Friedensperspektiven.