Mehr als 20.000 Menschen bei Biennale-Projekt des Vatikans

Mehr als 20.000 Menschen haben die Vatikan-Ausstellung bei der Kunstschau Biennale in Venedig besucht. Das gab die vatikanische Kulturbehörde bekannt. Der Vatikan hatte im Frauengefängnis Giudecca ein Kunstprojekt organisiert, bei dem Gefangene durch die Ausstellung führten. Im April besuchte eigens Papst Franziskus die Biennale. Nach Angaben des Dikasteriums für Kultur und Bildung war der Vatikan-Pavillon in den ersten Monaten nach Eröffnung ausgebucht. Am Sonntag endete die alle zwei Jahre stattfindende Kunst-Biennale in Venedig. Im nächsten Mai beginnt die 19. Architektur-Biennale in der Lagunenstadt.