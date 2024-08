Stand: 20.08.2024 14:15 Uhr Marius Müller-Westernhagen sagt wegen Infektion Konzerte ab

Der 75-jährige Sänger Marius Müller-Westernhagen sagt krankheitsbedingt seine Auftritte in Mönchengladbach und Coburg kurzfristig "aufgrund einer Infektion des Künstlers" ab, hieß es in einem Instagram-Post auf der Seite des Musikers. In Mönchengladbach in NRW hätte Müller-Westernhagen eigentlich am Dienstagabend gespielt, das Konzert im bayrischen Coburg war für Freitag geplant. Bis geklärt ist, ob Ersatztermine gefunden werden können, behalten die Tickets ihre Gültigkeit, wie es weiter hieß. | Sendebezug: 20.08.2024 15:40 | NDR 2