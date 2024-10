Stand: 23.10.2024 08:06 Uhr Manfred-Krug-Archiv in Berlin eröffnet

In Anwesenheit von Familie und Wegbegleitern hat die Akademie der Künste ein Archiv des Schauspielers und Musikers Manfred Krug (1937-2016) in Berlin eröffnet. Bei der feierlichen Veranstaltung lasen Stephanie Krug und Daniel Krug, die Kinder von Manfred Krug, aus Briefen ihres Vaters. Krug war sowohl in der DDR als auch in der BRD ein Star. Das Archiv mit Fotos zu seinen Filmen und Auftritten, Manuskripten seiner Bücher, Briefwechseln und Tagebüchern gibt nun Einblicke in das Leben und Schaffen des Künstlers. | Sendebezug: 23.10.2024 10:20 | NDR Kultur