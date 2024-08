Stand: 19.08.2024 16:24 Uhr Lübecker Saxofonistin Shapiro erhält SHMF Förderpreis

Die in Lübeck geborene Asya Isabel Shapiro ist im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals mit dem mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis der Sparkassen-Finanzgruppe ausgezeichnet worden. Die 15-jährige Saxofonistin setzte sich in dem öffentlichen Wettbewerb, der sich in diesem Jahr an junge Holzbläserinnen und -bläser richtete, beim "Musikfest auf dem Lande" am Sonnabend auf Gut Pronstorf (Kreis Segeberg) durch, wie die Stiftung SHMF in Lübeck mitteilte. Den mit 500 Euro dotierten Publikumspreis erhielt der Klarinettist Eric Minkler. | Sendebezug: 19.08.2024 16:30 | NDR 1 Welle Nord