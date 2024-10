Stand: 13.10.2024 12:13 Uhr Leichtes Besucherplus beim Usedomer Musikfestival

Das am Wochenende nach drei Wochen zu Ende gegangene 31. Usedomer Musikfestival hat nach Angaben der Veranstalter 14.500 Besucher angelockt. Das ist ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr, als 14.000 Zuhörer gemeldet worden waren. Bereits damals hieß es, dass der Vor-Corona-Stand wieder erreicht sei. Während der Pandemie waren die Besucherzahlen auch bei diesem Festival eingebrochen, unter anderem infolge von Restriktionen. Später kehrte das Publikum zunächst zögerlich zurück. Zum dritten Mal war Polen in diesem Jahr das Gastland des Festivals.