Stand: 25.12.2024 07:23 Uhr Legendärer indischer Filmemacher Benegal gestorben

Der bekannte indische Filmpionier Shyam Benegal ist tot. Wie die Nachrichtenagentur Press Trust of India unter Berufung auf seine Tochter Piya berichtete, starb der 90-Jährige im Wockhardt-Krankenhaus in der Metropole Mumbai, der Hauptstadt des Bundesstaats Maharashtra. Seine Einäscherung war für Dienstag geplant. Um das Kino machte er sich unter anderem als Regisseur und Drehbuchautor verdient. Ihm wird auch ein neues Genre des Filmemachens zugeschrieben, das in den 1970er Jahren soziale Themen aufgriff. | Sendebezug: 25.12.2024 09:10 | NDR Kultur