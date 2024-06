Stand: 14.06.2024 14:04 Uhr Landesmuseum zeigt Kabinettausstellung zu Caspar David Friedrich

Das Landesmuseum Hannover zeigt zum 250. Geburtstag des Künstlers Caspar David Friedrich (1774-1840) eine Kabinettausstellung mit sechs Bildern. Im Zentrum stehe die Werkfolge der "Vier Tageszeiten", wie das Museum am Freitag mitteilte. Es sei der einzige vollständig erhaltene Tageszeitenzyklus des Malers, der in einem Museum aufbewahrt werde. Neben dem Tageszeitenzyklus präsentiere das Museum in Hannover die Bilder "Morgen (Ausfahrende Boote)" eines tageszeitlichen Schiffszyklus sowie ein zeitgenössisches Porträt Friedrichs, gemalt vom dänischen Künstler Johann Ludwig Gebhard Lund, hieß es weiter. Bei dem Werk „Morgen (Ausfahrende Boote)“ sei mit hoher Wahrscheinlichkeit von „NS-Raubgut“ auszugehen. | Sendebezug: | 14.06.2024 13:30 | NDR Kultur