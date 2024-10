Stand: 02.10.2024 15:04 Uhr Landesmuseum Oldenburg: Kabinettschau zu Johanna Hoffmann-Stirnemann

Das Landesmuseum Kunst und Kultur in Oldenburg widmet der Kunsthistorikerin Johanna "Hanna" Hofmann-Stirnemann zu ihrem 175. Geburtstag eine Kabinettschau. Ab dem 12. Oktober gewähre die Ausstellung im Prinzenpalais Einblicke in ihr Leben und Wirken, teilte das Museum am Mittwoch mit. Hoffmann-Stirnemann war von 1927 bis 1929 als wissenschaftliche Hilfskraft am Landesmuseum Oldenburg tätig. 1930 übernahm sie als erste öffentliche bestellte Museumsdirektorin während der Weimarer Republik die Leitung des Stadtmuseums Jena. | Sendebezug: 02.10.2024 15:40 | NDR Kultur