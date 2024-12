Stand: 17.12.2024 13:26 Uhr Kurt-Wolff-Preis 2025 für Verlag Theater der Zeit

Der Berliner Verlag Theater der Zeit erhält den mit 35.000 Euro dotierten Kurt-Wolff-Preis 2025 am 28. März im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Der Kulturverlag präsentiere mit einer Zeitschrift und in Büchern die Schauspielkunst auf vielfältige Weise und mit brillanter Recherche, teilte die Kurt Wolff Stiftung am Dienstag in Leipzig mit. Er zeige, wie "überlebensnotwendig" Theater dieser Zeit sei. Bei dem seit 1993 unabhängigen Verlag der Zeit sind etwa Bücher über Autoren wie Heiner Müller, Einar Schleef und Thomas Brasch erschienen. Die gleichnamige Zeitschrift geht in ihren 80. Jahrgang. | Sendebezug: 17.12.2024 16:30 | NDR Kultur