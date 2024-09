Stand: 13.09.2024 13:26 Uhr Kunstwerke aus Hildesheimer Dom in Los Angeles

Das Große Scheibenkreuz sowie das Große Bernwardkreuz aus dem Dommuseum Hildesheim sind bis zum 8. Dezember in der Ausstellung "Lumen. The Art and Science of Light" des J. Paul Getty Museum im Getty Center in Los Angeles zu sehen. Das Große Bernwardkreuz ist um 1150 entstanden, das Große Scheibenkreuz stammt ebenfalls aus dem 12. Jahrhundert. Die Sonderausstellung im Getty Museum thematisiert die wissenschaftlichen, religiösen und künstlerischen Vorstellungen von Licht zwischen 800 und 1600 in Europa und in den vom Islam geprägten Regionen.