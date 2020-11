Kultur trotz Corona - Mach mal laut Stand: 10.11.2020 10:58 Uhr Wochenlang waren Künstler im Frühjahr ohne Auftritte, Kulturschaffende ohne Aufträge, Theater, Kinos und Clubs geschlossen. Dann der Neustart - und nun müssen Kultureinrichtungen erneut bis Ende November schließen.

Wie geht es den norddeutschen Künstlerinnen und Künstlern? Was hatten sie für dieses Jahr eigentlich geplant? Was haben sie stattdessen gemacht?

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus dem ganzen Norden haben auf die Fragen geantwortet. Sie erzählen von ihrer täglichen Arbeit in Zeiten von Corona, von ihren Sorgen und Hoffnungen und von Dingen, die sie jetzt anpacken.

Die Sendereihe und Initiative "Kultur trotz Corona - Mach mal laut" soll norddeutschen Künstlern einen Platz einräumen, um sich zu zeigen, um ihre Stimme zu erheben, um ihren Beitrag für die Gesellschaft deutlich zu machen.

Die Antworten werden jeweils mit der Musik der jeweiligen Künstler in Beiträgen präsentiert. NDR Info sendet die Beiträge in einer fortlaufenden Serie, andere Wellen übernehmen diese. NDR Info arbeitet in dieser Reihe eng zusammen mit NDR Kultur, wo mittwochs in der Sendung NDR Kultur à la carte EXTRA jeweils ein norddeutscher freier Künstler auftritt und befragt wird.

