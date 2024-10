Stand: 27.10.2024 12:01 Uhr Kultmusical "The Rocky Horror Show" zurück in Deutschland

Als "The Rocky Horror Show" 1973 uraufgeführt wurde, war das Musical provokant. Heute ist das von Richard O'Brien erdachte Musical über den bisexuellen Außerirdischen Dr. Frank N. Furter weltweit Kult. Letztes Jahr feierte die "Rocky Horror Show" ihr 50. Jubiläum. Nun kommt sie wieder nach Deutschland. Am 29. Oktober startet in Berlin die Musical-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Stationen sind auch in Hamburg, am 4. Februar 2025 auf Kampnagel, und am 4. März 2025 im Theater am Aegie in Hannover geplant. | Sendebezug: 27.10.2024 14:00 | NDR 2