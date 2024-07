Stand: 09.07.2024 13:49 Uhr Künstler in Hannover öffnen Ende August ihre Ateliers

Beim Kunstfest "Zinnober" öffnen Hannovers Künstlerinnen und Künstler Ende August wieder ihre Ateliers für Besucher und geben Einblicke in ihre Arbeit. Der 27. "Zinnober" läutet am 31. August und 1. September den traditionellen Start in die kulturelle Herbstsaison ein. Beteiligt sind 65 Ateliergemeinschaften, Galerien und Projekträume sowie Kunstvereine und Kunstinstitutionen, die sich über die ganze Stadt verteilen. Geplant sind Ausstellungen, Aktionen und Führungen sowie Begegnungen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Der Eintritt ist frei.