Stand: 06.06.2024 13:46 Uhr Kostenloser Eintritt in Museen mit der MuseumsCard 2024

Kunst und Kultur, Geschichte und Technik - Kinder und Jugendliche können bis zum 17. November wieder mehr als 130 Museen, Ausstellungen und kulturelle Bildungsorte in Schleswig-Holstein kostenlos mit der Museumscard besuchen. Kulturstaatssekretär Guido Wendt sei ein totaler Fan der Karte, die das Land 2006 mitinitiiert habe, sagte er. Museen erweiterten Horizonte und unabhängig von der finanziellen Situation der Familie erhielten alle die Möglichkeit, ein Museum zu besuchen. Rund 160.000 Karten sind dieses Jahr in Sparkassen, Museen, Büchereien, Jugendverbänden, beim Landesjugendring sowie in vielen Tourist-Informationen erhältlich. | Sendebezug: | 06.06.2024 13:30 | NDR Kultur