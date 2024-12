Stand: 12.12.2024 18:29 Uhr "Konklave" mit elf Nominierungen beim US-Kritikerpreis

Der Vatikan-Thriller "Konklave" des in Wolfsburg geborenen Regisseurs Edward Berger ist bei den Critics Choice Awards mit elf Nominierungen einer der Spitzenkandidaten. Gleich viele Gewinnchancen hat die Verfilmung des Broadway-Musicals "Wicked". Der renommierte Kritikerverband Critics Choice Association ist mit knapp 600 Mitgliedern der größte in den USA und Kanada. Die Preisgala findet am 12. Januar in Santa Monica (Kalifornien) statt. Auch bei den Golden Globes hat "Konklave" mit sechs Nominierungen gute Aussichten. | Sendebezug: 12.12.2024 19:30 | NDR Kultur