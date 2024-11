Stand: 27.11.2024 18:58 Uhr Kommunale Theater und Orchester in Niedersachsen wollen mehr Geld vom Land

Die Kommunalen Theater und Orchester in Niedersachsen fordern mehr Geld vom Land. Anderenfalls drohten ein weiterer Abbau in der Kinder- und Jugendarbeit, und einzelne Sparten müssten womöglich geschlossen werden, erklärte das landesweite Aktionsbündnis "#rettedeintheater" in einem in Göttingen verbreiteten Offenen Brief. Die Theater und Orchester hatten aufgrund von Tarifsteigerungen und steigenden Sachkosten etwa für Energie und Material einen Mehrbedarf von sechs Millionen Euro angemeldet. Davon habe das Ministerium für Wissenschaft und Kultur zunächst nur 3,5 Millionen bewilligt, heißt es in dem Schreiben. Erst nach massiven Protesten sei noch eine weitere Million hinzugefügt worden. | Sendebezug: 27.11.2024 16:35 | NDR Kultur