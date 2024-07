Stand: 05.07.2024 16:12 Uhr Köln beendet Zusammenarbeit mit Generalmusikdirektor Roth

Der wegen Belästigungsvorwürfen in die Kritik geratene Generalmusikdirektor des Kölner Gürzenich-Orchesters, François-Xavier Roth, beendet sein Engagement in der Domstadt vorzeitig. Die Zusammenarbeit sei in gegenseitigem Einvernehmen ein Jahr früher als geplant beendet worden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Gründe nannte sie nicht. Im Frühjahr hatte die Zeitung "Le canard enchainé" berichtet, dass Roth anstößige Nachrichten und Fotos an Musikerinnen und Musiker verschickt haben soll. | Sendebezug: 05.07.2024 16:40 | NDR Kultur