Stand: 06.12.2024 13:45 Uhr Klosterbibliothek Loccum ist internationale "Bibliothek des Jahres"

Die Klosterbibliothek in Loccum bei Nienburg darf sich künftig "Bibliothek des Jahres" nennen. Der vor drei Jahren eingeweihte Neubau der Bibliothek gewann den Jury-Preis bei den internationalen Archello-Awards, dem Preis der Architekturplattform "Archello", wie das Kloster mitteilte. In der Runde der besten Fünf setzte sich Loccum gegen die Stadtbibliothek in Peking (China) sowie gegen Mitbewerber in Indien, Italien und den USA durch. Die Loccumer Klosterbibliothek war im Zuge einer grundlegenden Restaurierung des evangelischen Klosters für rund sieben Millionen Euro neu errichtet worden. | Sendebezug: 06.12.2024 14:50 | NDR Kultur