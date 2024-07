Stand: 13.07.2024 08:25 Uhr "Klassik am Odeonsplatz" mit Simon Rattle wegen Unwetters abgebrochen

Das Open-Air-Event "Klassik am Odeonsplatz" ist am Freitag wegen eines drohenden Unwetters abgebrochen worden. Nachdem das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter seinem Chefdirigenten Simon Rattle Passagen aus Richard Wagners "Walküre" gespielt hatte, war Schluss. Der für den Teil nach der Pause geplante Johannes-Brahms-Teil wurde abgesagt - weil vom Ammersee her ein Unwetter anzog. Tausende Zuschauer mussten in der Münchner Innenstadt früher als geplant und nach dem Auftritt der Sopranistin Anja Kampe und Bariton Michael Volle ihre Plätze räumen. | Sendebezug: 13.07.2024 08:20 | NDR Kultur