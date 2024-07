Stand: 01.07.2024 10:17 Uhr Kieler Kulturpreis für Schauspielerin Ellen Dorn

Die Kammerschauspielerin Ellen Dorn hat den mit 10.000 Euro dotierten Kieler Kulturpreis 2024 erhalten. Den mit 4.000 Euro dotierten Förderpreis bekam der Geiger Benjamin Günst. Stadtpräsidentin Bettina Aust und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer überreichten die Auszeichnungen am Abschlusstag der Kieler Woche. Die Preisträger hätten in der Stadt "bemerkenswerte Signale gesetzt". Die 1963 geborene Dorn ist seit 1998 Mitglied des Kieler Schauspielensembles und entwickelt seit 2014 Theaterprojekte mit Geflüchteten. Der 2002 in Kiel geborene Violinist und Pianist Günst war mit beiden Instrumenten mehrmals Preisträger bei "Jugend musiziert". | Sendebezug: | 01.07.2024 10:10 | NDR Kultur