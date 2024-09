Stand: 25.09.2024 12:27 Uhr Kati Outinen erhält Ehrenpreis der Nordischen Filmtage 2024

Die finnische Schauspielerin Kati Outinen erhält den Ehrenpreis der 66. Nordischen Filmtage Lübeck. Das Festival würdigt die Darstellerin mit einer Hommage und wird ihr bei der Festivaleröffnung am 6. November im Cinestar Filmpalast in Lübeck die Auszeichnung verleihen. In ihr Gesicht könne man sich endlos vertiefen, denn es erzähle Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, sagte der Künstlerische Leiter Thomas Hailer. Outinen erlangte durch die Zusammenarbeit mit Aki Kaurismäki internationale Bekanntheit. Für ihre Rolle in "Der Mann ohne Vergangenheit" wurde sie 2002 als beste Schauspielerin beim Festival de Cannes ausgezeichnet. | Sendebezug: 25.09.2024 11:30 | NDR 1 Welle Nord